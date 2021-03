Filmen om Bee Gees är fortfarande vid liv

Historien om poptrion Bee Gees har passerat flera olika filmbolag men ska nu till slut bli film hos Paramount. Kenneth Branagh ska regissera och Graham King, som producerade ”Bohemian rhapsody” finns också med i projektet, skriver The Hollywood reporter.

Bee Gees var stora under 1960- och 70-talen och hade falsettunga hits som ”How can you mend a broken heart,” ”Too much heaven” och ”Stayin' alive”. Barry Gibbs är den enda nu levande medlemmen i brödratrion och han ska även fungera som exekutiv producent för den kommande filmen.