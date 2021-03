Nu drar snöovädret in över Västsverige

Under torsdagens tidiga morgontimmar drar ett snöoväder in över Väst- och Sydsverige. SMHI har utfärdat flera klass 1- och 2-varningar för starka vindar och kraftigt snöfall. – Det har redan börjat röra sig in, säger Marie Staerk, meteorolog vid myndigheten.