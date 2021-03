Från ”Empire” till Malmö – nu ska han livesända i en vecka i jakt på sin barndom

Han hade precis flyttat till Malmö när genombrottet kom i det amerikanska hiphop-tv-dramat ”Empire”. Men nu ska A.Z. Kelsey återupptäcka sin barndom genom att livesända tolv timmar om dagen i en vecka från Inkonst i Malmö och där videointervjua barndomsvänner och familj.

När tv-dramat ”Empire” började sändas 2015 blev serien ett stort samtalsämne i USA. Inte främst för att det var en hiphop-såpa med storstjärnor som Snoop Dogg och Mary J Blige i gästroller. Inte heller för att Oscarsnominerade skådespelarna Taraji P Henson och Terrence Howard gjorde huvudrollerna i dramat om hiphop-skivbolaget Empire Entertainment. Utan det stora samtalsämnet blev att serien lyckades locka en publik där två tredjedelar var afroamerikaner. Något som var sensationellt för en stor tv-kanal som Fox.

Lagom till femte säsongen gjorde en ny karaktär entré i handlingen. Silicon Valley-geniet Jeff Kingsley som snart visade sig vara Empire-ägarens okända son. Skådespelaren bakom karaktären var en då nybliven Malmöbo.

A.Z. Kelsey växte upp i San Francisco, men tog sig till amerikanska östkusten för att studera och på Yale School of Drama mötte han kvinnan som skulle bli hans fru: Malmötjejen Stephanie Hayes. Efter att hon haft premiär på en pjäs gick han upp på scen och friade till henne inför publiken. Hennes svar blev ”Ja, men bara om vi gifter oss just nu”, så en lärare med vigselrätt vigde dem inför en extatisk publik.

2018 flyttade paret till Malmö, men samtidigt höll A.Z. Kelsey på att göra auditions för olika filmroller i USA. Efter fem månader i Malmö kom samtalet från ”Empire”-teamet.

– Det var en enormt boost för min skådespelarkarriär. Jag hade till stor del slutat att skådespela för att fokusera på producentjobb. Nu fick jag börja pendla fram och tillbaka mellan Chicago och Malmö under två år, berättar A.Z. Kelsey.

Men eftersom ”Empire” är en klassisk såpa, så är det också mycket dramatik och död. Och rollfiguren Jeff Kingsley tar sitt liv i slutet av säsong fem. Fast tro inte att det betyder att A.Z. Kelsey inte hade jobb att göra i säsong sex, som blev seriens sista.

– Jag spelade levande i säsong fem och död i säsong sex. Att få komma tillbaka som ett spöke i massa scener är kanske inte den första roll man tror att man ska få som skådespelare. Men den här sortens serier är ju brutala – folk måste dö, skrattar A.Z. Kelsey.

Pandemin har nu gjort att det var längesen han var i USA. I Malmö har han samarbetat med scenkonstgänget Bombina Bombast, men framför allt varit pappaledig med sina två barn. Fast nu är det dags för ett ”once-in-a-lifetime”-projekt. Performanceverket ”Faulty Channels, Pt 0: Kindly remind me of my presence” som drar igång på lördag på Inkonst i Malmö beskriver A.Z. Kelsey som ett sätt att utforska sitt missnöje med tiden som rinner iväg.

Under en vecka ska han livesända tolv timmar om dagen från Inkonsts teatersalong. Där har han satt upp en arbetsstation med teknisk utrustning så att han kan videointervjua personer och samtidigt själv sköta all videomixning från de sex uppsatta kamerorna. Där finns även stora glaspaneler där han på ett grafiskt sätt ska dokumentera sitt liv. Och ett tält där han kanske går in och mediterar. Eller somnar.

Men målet är att utforska sitt liv genom att bland annat liveintervjua familj, barndomsvänner och andra han träffat på.

– Det här är något jag aldrig trodde att jag skulle genomföra.

En dag var A.Z. Kelsey hos en akupunktör och när nålarna trängde in hamnade han i ett tillstånd där han plötsligt såg hela performancekonstverket framför sig. Då insåg han att han var tvungen att genomföra det. I samband med det hörde Inkonst av sig och då var det en ”no-brainer” vad han skulle göra.

Hur tänker du att en tittare ska ta sig an det?

– Som en person som ska äta en delikat frukt som är lite ruttet i ena kanten. Man kommer nog att vilja skippa delar.

Vad kommer man som tittare att få se?

– Det beror ju helt på när man tittar in. Då kanske jag ligger på golvet och ritar. Men jag tänker att jag kommer att lägga två till fyra timmar om dagen på att prata med personer över videosamtal eller telefon. Vissa kommer jag att ringa flera gånger. Sen finns det vissa som jag inte har pratat med på 25 år. Men också min teaterlärare som varit här i Malmö och besökt mig.

Vad är du mest orolig över?

– Det finns vissa personer i min familj som jag fortfarande inte vet om jag kommer att våga ringa. Men det är ett mål. För jag känner mig mer bekväm med att ringa dem i det här projektet än vad jag skulle vara i verkligheten. Det här ger mig en ursäkt att ringa.

Vad är målet?

– Jag vill komma till ro med att jag glömt saker. Förlåta mig själv för att jag knappt minns människor som varit viktiga för mig. Ett stort mål med detta är att leva mer i nuet.

– Men också lyfta det till en större fråga om hur vi som samhälle glömmer, när det gäller frågor som kolonialism, rasism och mäns privilegier.