Ett 60-tal personer tog sig sent under torsdagskvällen in på Stockholm stadion och smällde där av någon form av pyroteknik.

När polis kom till stadion försökte inkräktarna lämna området.

– Vi fick tag på 25 av dem, som har rapporterats för olaga intrång, säger Fredrik Andersson, vakthavande befäl vid polisen.

Motivet är inte fastställt, men intrånget kan ha ett samband med att Djurgårdens IF på fredagen fyller 130 år.

– Den misstanken ligger nära till hands, säger Fredrik Andersson.