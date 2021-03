Stor efterfrågan på Winfreys intervjuglasögon

Det schweiziska glasögonmärket Götti har överösts av förfrågningar sedan det framkommit att glasögonen Oprah Winfrey bar i intervjun med före detta kungligheterna Harry och Meghan kommer därifrån.

Men glasögonmodellen är specialgjord för Winfrey och finns inte till försäljning, berättar märktes grundare Sven Götti för AFP.

– Jag designade två par till henne att välja mellan. När hon fick se dem gillade hon dem så mycket att hon köpte båda, säger han.

”OR02”, som Winfreys modell heter, kostar någonstans mellan 360–450 euro, motsvarande omkring 3 600–4 500 svenska kronor.

Götti har, sedan intervjun med Harry och Meghan sänts och nått 50 miljoner tittare, fått in massor av förfrågningar från optiker runtom i världen som vill köpa in tillverkarens modeller. Götti producerar omkring 10 000 par glasögon per månad och måste nu anställa mer personal för att möta efterfrågan.