The Weeknd sur på Grammys – bojkottar

The Weeknd, eller Abel Makkonen Tesfaye som han egentligen heter, är så missnöjd med de uteblivna Grammy-nomineringarna att han tänker bojkotta Grammy-galan framöver, åtminstone tills organisationen bakom prisgalan gör sitt nomineringsförfarande mer transparent.

Liknade kritik framfördes tidigare i veckan av den före detta One Direction-medlemmen Zayn Malik, som menar att dagens system ”möjliggör att nepotism, rasism och nätverkande kan påverka röstningen”.

The Weeknds singel ”Blinding lights” var den mest sålda under förra året och den kanadensiska popstjärnan hade nyligen hedersuppdraget att underhålla i halvtid under Super Bowl.

Årets Grammy-prisutdelning äger rum den 15 mars.