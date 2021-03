Häcken klart för semifinal i svenska cupen

Sead Haksabanovic vräker in mål för IFK Norrköping. Men det hjälpte inte mot Häcken, som är klart för semifinal i svenska cupen. Häcken vände och vann kvartsfinalen med 3–2.

Rikard Norlings IFK Norrköping står för en offensiv fotboll av finaste märke. Defensivt är det däremot virrigt värre sett till vad som hände på hemmaplan.

Häcken utnyttjade effektivt tre rejäla misstag och kan se fram emot en semifinal hemma på Hisingen mot antingen Degerfors eller Västerås SK.

– De sårar oss på ett bra sätt. Det är tre dåliga mål vi släpper in. Det är tur att vi har en del tid på oss att jobba inför allsvenskan. Vi har mycket att lära och mycket att jobba på, säger Norrköpings lagkapten Linus Wahlqvist till C More.

Norrköping ledde med både 1–0 (Samuel Adegbenro) och 2–1 och spelaren som glänste mest i den första halvleken var anfallaren Sead Haksabanovic.

När han nickade in Alexander Franssons inlägg till ny ledning var det hans femte mål på fyra matcher i cupen i vinter.

Så långt såg Norrköping ut att ha vad som krävdes för att ta sig vidare i jakten på säsongens första titel (final den 30 maj). Men det undermåliga försvarsspelet straffade sig rejält.

Unge mittbacken Theo Rask gick bort sig när Alexander Jeremejeff (på målvakten Pontus Dahlbergs långboll) kvitterade till 1–1 och både Beni Adama Traorés 2–2 samt Tobias Heintz segermål i den 57:e minuten föregicks av vilset försvarsspel.

Häcken bjöd inte på något under den dryga halvtimma som återstod, höll undan, spelade smart och kan förbereda sig för semifinalen nästa helg.

– Det var en väldigt tuff match, så jag är förstås glad över att vi vann. Norrköping har bollen mest under stora delar av matchen. Vi är vid rätt plats vid rätt tillfälle inne i straffområdet. Det känns fint att göra ett mål och spela fram till ett annat, säger norrmannen Heintz till C More.