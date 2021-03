Tre insläppta mål och utbytt efter mindre än tio minuter. Alexander Sudnitsin hade en mardrömsdebut för Oskarshamn i SHL-ishockeyn. Men raset fortsatte och Oskarshamn förlorade med 1–7 borta mot Örebro.

Örebros första mål kom när Borna Rendulic satte 1–0 i powerplay 3.13 in i första perioden. Tvåan kom minuten senare genom Robin Kovacs som vallade in pucken via Alexander Sudnitsin.