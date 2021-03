Ska världens rika betala för pandemin?

Hungersnöd, arbetslöshet och syrebrist. Pandemin slår hårdast mot världens fattiga – medan de rikaste blivit rikare. Flera länder sneglar nu mot Argentina, som infört en covidskatt för de mest förmögna.

– Det blir väldigt intressant att se hur mycket pengar de kan få in, säger Alejandro Rasteletti, skatteexpert vid Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), till TT.

Flera experter på ekonomisk ojämlikhet, som nationalekonomerna Gabriel Zucman och Thomas Piketty, har under en längre tid förespråkat en särskild förmögenhetsskatt för de allra rikaste.

Och i spåren av pandemin tycks idén få större fäste.

I USA lade den demokratiska senatorn Elizabeth Warren nyligen fram ett konkret förslag med rubriken ”The Ultra-Millionaire Tax Act”. Tanken är att ta ut en årlig skatt på två procent för personer med tillgångar som överstiger 50 miljoner dollar, och tre procent för de som är goda för över en miljard dollar.

Warren lyfte fram att landets miljardärer blivit än rikare under det gångna år som tärt så hårt på resten av samhället.

– En tvåprocentig förmögenhetsskatt skulle hjälpa till att jämna ut spelplanen åtminstone lite grann, och ge oss de resurser som krävs till återuppbyggnad, sade Massachusetts-senatorn då hon presenterade sitt förslag.

Hon drev idén hårt redan som presidentaspirant inför och under Demokraternas primärval 2020. Enligt vissa opinionsundersökningar hade förslaget då stöd av över tre av fem amerikaner.

President Joe Bidens regering har dock i nuläget inga planer på en särskild förmögenhetsskatt. Men Warren lär få hjälp av andra progressiva profiler inom partiet, som senatorn Bernie Sanders och representanthusledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, med att hålla debatten levande.

Liknande krav har väckts i världens andra stora finansiella centrum, Storbritannien.

Det bästa sättet att stötta upp landets pressade ekonomi vore just att ta in pengar från de rikaste, enligt en rapport som lades fram i december av The Wealth Tax Commission. Den oberoende kommittén föreslår en enprocentig extraskatt under fem år för tillgångar över en halv miljon pund.

Det skulle inbringa 260 miljarder pund till statskassan, enligt rapporten . Det är nästan lika mycket som den brittiska regeringen totalt spenderat på extrautgifter och stöd under pandemins första år.

I Latinamerika förs debatten i ett mer desperat läge.

Nedstängningarna har slagit särskilt hårt mot de miljontals människor i regionen som jobbar inom den informella sektorn och ofta står utanför de begränsade trygghetssystem som finns. Samtidigt råder det akut brist på grundläggande läkemedel som syrgas i flera länder.

– De fattiga, som inte kan jobba hemifrån, har drabbats betydligt hårdare än de mer välbärgade. Så vi förväntar oss att klyftorna ökat ordentligt under denna pandemi, säger Alejandro Rasteletti över videolänk från Colombias huvudstad Bogotá.

I Latinamerika finns också det enda land som hittills gått fram med en covidrelaterad engångsskatt. Den så kallade ”miljonärsskatten” röstades igenom i parlamentet i Argentina i december.

Enligt regeringens beräkningar ska den dra in motsvarande 3,5 miljarder dollar från de rikaste 0,02 procenten av befolkningen, runt 12 000 personer. Pengarna ska bland annat öronmärkas för sjukvård och stöd till små- och medelstora företag.

I Sydamerikas fattigaste land Bolivia klubbades nyligen en liknande skatt. Skillnaden är att den ska betalas varje år och att den berör betydligt färre, i nuläget omkring 150 medborgare.

”Intäkterna kommer att gynna tusentals bolivianska familjer”, hävdade landets socialistiske president Luis Arce då lagen skrivits under.

I grannländer som Chile och Brasilien har liknande förslag dock hittills fått kalla handen.

Kritikerna pekar på risken för att välbärgade helt enkelt flyttar sina tillgångar till andra länder om skattetrycket ökar, vilket kan ge negativa ekonomiska effekter som omintetgör vinsterna. Det finns också oro för att förmögenhetsskatter ska avskräcka investeringar och innovation.

Alejandro Rasteletti välkomnar debatten om skatter på en kontinent där klyftorna är bland de djupaste i världen.

– Ojämlikhet har en mängd negativa effekter, och hämmar även tillväxt. Så det är en bra idé att göra skattesystemen mer progressiva. Där skulle förmögenhetsskatt kunna vara till hjälp, men då måste man ha de institutionella resurser som krävs för att samla in den, säger han.

Han är tveksam till om en skatt på tillgångar är särskilt effektiv i länder som inte har tillräckligt välutbyggd myndighetskontroll. Det finns helt enkelt för många sätt att gömma undan pengar på.

– Möjligen att en engångsskatt med överraskningseffekt kan vara effektiv, säger Rasteletti.

Men han tror att det är enklare att beskatta egendom vid tillfällen då den tydligt visar sig.

– Som vid arv och donationer till exempel, eller kapitalvinster och utdelningar.