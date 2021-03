Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Skånetrafiken har lanserat en ny biljett, flex 10/30. Enligt uppgifter från Skånetrafikens hemsida och chatt kan denna biljett inte köpas till exempel i kundcenter utan bara via app. Den är avsedd att ersätta tidigare 7-dagarsbiljett. Den biljetten kunde dock köpas även i kundcenter. Detta innebär att för de resenärer som använde 7-dagarsbiljetten men saknar app och smartphone är den nya flex 10/30 inte något alternativ. För dem återstår att köpa månadsbiljett eller enstaka biljetter. Båda alternativen blir dyrare. Enligt Skånetrafiken tar det tid att utveckla tekniken för biljetten, och om det efter utvärdering visar sig finnas behov av flera köpmöjligheter utvecklar man dem. Kanske man skulle ha utvecklat färdigt först och sedan lanserat biljetten. Och hur tänker man informera sig om behovet?

Malin Loman

Svar:

Hej Malin! Det stämmer att flex 10/30 bara kan köpas i vår app. Vår tillfälliga 7-dagarsbiljett var en kraftigt rabatterad biljett som hade behövt ha ett betydligt högre pris om den skulle finnas kvar. Och eftersom många inte längre reser varje dag har vi tagit fram en mer flexibel biljett i form av flex 10/30. Beslutet är bland annat baserat på kundundersökningar under förra året. I dagsläget köper drygt 80 procent av er som reser sin biljett i vår app och då är det naturligt att vi först lanserar en ny biljett där. Flexbiljetten passar bäst i appen men vi kommer att göra undersökningar under våren samt sammanställa alla ärenden till vår kundservice för att se vilka förändringar som behöver göras. Under året kommer det dessutom andra flexibla biljetter som kommer att kunna köpas även hos kundcenter.

Patrik Engfors Prisstrateg Skånetrafiken