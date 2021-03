Oliver Wahlstrom avgjorde i straffläggningen, men det var en annan svensk som var gladast på isen när Islanders besegrade New Jersey: Sebastian Aho, som gjorde sin första NHL-match på tre år. – Det kändes bara bra, det var jättekul, säger han.

Trots elva raka matcher utan förlust under ordinarie tid och åtta raka vinster fick New York Islanders allt annat än en perfekt uppladdning mot New Jersey, men som ledde till att Sebastian Aho med bara minuters förvarning fick skrinna in på isen.