Historisk bildapp får premiär på Möllan

Var på Möllan bodde Sara Danius? Hur ser historien bakom Frans Suells sommarvilla ut? Det är bara två av frågorna som får sina svar när den historiska bildappen Be Here Then nu får premiär även på Möllan och Sofielund.

Charlotte Rodenstedt är skapare av appen Be Here Then som nu får premiär även i Möllevången/Sofielund. I bakgrunden och på telefonbilden: Frans Suells villa. Bild: Jonas Gillberg För ett år sedan kunde historieintresserade Malmöbor börja vandra i Sorgenfri-kvarteren och med hjälp av appen Be Here Then se bilder från förr om man riktade telefonens kamera mot rätt håll. Då intervjuade Dygnet Runt appens skapare Charlotte Rodenstedt som redan då uttryckte en önskan om att få inkludera fler stadsdelar i appen.