Skanörsparet Al Fluin och Seija Martti satsar på att driva hotell i centrala Trelleborg. – Geografiskt ligger det helt perfekt, säger Al Fluin.

Al Fluin driver sedan 1995 sportreseföretaget Here We Go, med bas i Höllviken. De har främst haft fokus på utlandsresor för svenskar som till exempel vill kolla europeisk toppfotboll eller, om det handlar om föreningar, vill ha träningsläger på varmare breddgrader.

Men på senare år har Höllvikenföretaget letat efter ett eget hotell i södra Skåne, berättar Al – i stället för att sända svenskar utomlands kan han nu erbjuda dem och utländska gäster sportpaketresor hit med hotellboende inkluderat.

– Området mellan Skanör och Ystad har så mycket att erbjuda. Ta golf – det finns ett stort intresse i Sverige och utomlands att komma hit och spela till förmånliga priser.

Hotellet det rör sig om är före detta Hotel Hansa i centrala Trelleborg, som gick i konkurs för ett år sedan.

– Jag köpte det i somras, döpte om det till Palm Tree Hotel, och i mitten på februari öppnade vi. Vi var faktiskt fullbokade hela mars och april, men i och med pandemin har vi tvingats flytta fram alla gruppbokningarna, säger Al Fluin.

Det är hans sambo Seija Martti som driver Palm Tree Hotel, och även personen bakom renoveringen – bland annat då restaurangen, som hon döpt till The Peacock – Påfågeln, på svenska.

– Här promenerar ofta omkring påfåglar utanför. De har till och med tagit sig in på hotellet. En anställd som arbetat här länge har berättat att gäster varit helt förbluffade, de har inte känt till att det vandrar omkring påfåglar fritt i Trelleborg, säger hon som förklaring till namnet.

Som det är nu är restaurangen endast öppen för hotellgäster, men senare i vår räknar de med att öppna för allmänheten också, med ingång från Algatan.

Att satsa på hotell i pandemitider kan låta annorlunda, men någon gång måste ju tillvaron återgå till det normala, menar Al Fluin.

– Vi har sett en utveckling inom besöksnäringen de senaste veckorna att förfrågningarna ökar, påpekar han.

Och strategiskt ser paret stora möjligheter i Trelleborg.

– Det finns för närvarande endast tre hotell i stan, och Trelleborg blir allt mer attraktivt. För några år sedan kom pendeltåget, sjöstaden är på gång, och geografiskt ligger vi helt rätt till mellan Malmö, Köpenhamn, Tyskland och Polen, säger Al Fluin.