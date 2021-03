Bensinpris höjs med 50 procent

Bensinpriset höjs med mer än 50 procent i regeringskontrollerade delar av Syrien. Beskedet från Damaskus följer på rekordlåga nivåer för det syriska pundet på svarta marknaden i det krigshärjade landet.

Priset på subventionerad bensin stiger från 475 till 750 syriska pund per liter, enligt handelsdepartementet. Syriska motorister får tanka 75 liter subventionerad bensin per fordon och månad och därefter måste de betala fullpris – vilket stiger från 1 300 syriska pund per liter till 2 000 pund.

Priset på gasbehållare som används i hemmen höjs också.

Regimen i Damaskus har höjt bränslepriset flera gånger under de senaste åren i ett försök att tackla den ekonomiska kris som har utlösts av det tio år långa kriget. Läget har förvärrats av omvärldens sanktioner, pandemin och finanskrisen i grannlandet Libanon.