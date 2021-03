Effektivt powerplay bakom Kristianstads seger

Kristianstad vann tre av fyra möten med Väsby i grundserien.

Nu har de vunnit den första matchen i hockeyallsvenskans nedflyttningskval.

Vägen till 3–2-segern på bortaplan: ett effektivt powerplay.

Efter 6.02 minuter av första perioden såg Alexander Molldén till att ge gästerna ledningen i Renew arena och 9.42 in i andra stack Kevin Wennström fram klubban på David Levins pass och styrde in 2–0 bakom målvakten Andreas Bernard.

– Vi har snackat om att den ytan är ledig om man flyttar pucken snabbt. Nu hittade David mig väldigt bra och det var bara att styra in den, säger Wennström till C More.

Väsbys Tobias Lindberg reducerade tidigt i tredje men drygt tio minuter senare prickade – även det i powerplay, så klart – Levin in 3–1. Sebastian Bengtsson gjorde Väsbys 2–3.

Matchserien spelas i bästa av fem – segraren stannar kvar i ligan medan förloraren flyttas ner till hockeyettan – och nästa möte avgörs redan på onsdagskvällen. Även då har Väsby hemmaplan.