LHC-floppen klev fram i Brynäs viktiga seger

Brynäsforwarden Oula Palve kom från Linköping som en flopp men har blivit en flipp i Brynäs. De två senaste matcherna har han gjort tre minst sagt viktiga mål i Gävlelagets desperata jakt på att ta sig över kvalstrecket.

– Grymt viktiga poäng. Det här var en riktigt krigarinsats av oss, säger Brynäsforwarden Adam Pettersson efter 2–1.

Oulva Palve gjorde bara tre mål under hösten i sina 31 matcher för Linköping, vilket var långt under förväntningarna.

I mitten av januari gick flytten i stället till Gävle där den nyblivne Brynäsforwarden blivit bättre och bättre och nu har gjort sju mål på 20 matcher.

Det var han som gjorde det första och sista målet då Brynäs vann med 3–0 hemma mot Frölunda i lördags och nu på tisdagskvällen klev han alltså fram igen och forcerade in det som visade sig bli Brynäs segermål (2–0) hemma mot Örebro bara några minuter in i tredje perioden.

Palve höll sig då framme i röran framför Örebromålvakten Jhonas Enroth och rakade in en retur på Chad Billins höga skott när pucken studsade ut framför finländaren.

Att tisdagens match gäller himmel eller helvete syntes inte minst på Brynässpelarnas inställning då man tätt och samlat stretade på och gjorde 1–0 halvvägs in i andra perioden.

Ett riktigt viljemål där Brynäsforwarden Adam Pettersson med viss möda lyckades fippla in pucken mot mål med en backhand samtidigt som Greg Scott smög sig in framför mål och där styrde in matchens första mål.

– Vi krigar, vi sliter. Vi har pratat om och tryckt på att vi måste visa en annan attityd. ”Enough is enough” är det väl lite nu. Vi fick en utskällning för några dagar sedan), tog den till oss och nu ska vi göra något bra av de matcher som är kvar, sade Anton Rödin till C More inför den tredje perioden.

Och där kom alltså 2–0 av Oula Palve efter 2.31 men också en reducering av Borna Rendulic till 2–1 efter 8.35. Men när Adam Pettersson fick in 3–1 i tom bur med bara fyra sekunder kvar var den andra raka segern vid full tid ett faktum.

– Vi gör en stabil prestation. Det är viktigt för oss att bygga på självförtroendet, konsten nu är väl att fortsätta så här, säger Pettersson.

En minst sagt tung seger då Frölunda slog Oskarshamn under tisdagskvällen. Det innebär att Brynäs under strecket nu har samma antal poäng och lika många spelade matcher (47) som Oskarshamn som håller sig kvar över strecket tack vare något bättre målskillnad.