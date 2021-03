USA hävdar ryska försök till valpåverkan

Ryssland försökte påverka valutgången i det amerikanska presidentvalet i fjol, och den ryske presidenten Vladimir Putin kände till och kanske styrde insatsen.

Det uppger USA:s samlade underrättelsetjänst Office of the Director of National Intelligence (ODNI) i en 15-sidig rapport på tisdagen.

Enligt underrättelseuppgifterna var målet att undergräva presidentkandidaten Joe Biden genom ”missledande och ogrundade påståenden” för att därmed indirekt hjälpa förre presidenten Donald Trump.

ODNI riktar också anklagelser mot Iran, som ska ha genomfört en ”hemlig, diversifierad insats” för att minska väljarnas stöd för Trump. Som president skärpte Trump tonen gentemot Teheran.

Underrättelsetjänsterna hittade dock inga uppgifter om att Kina ska ha agerat för att hjälpa Biden att vinna valet, vilket anhängare till Trump hävdat.