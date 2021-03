Då får thrillerserien ”Max Anger” premiär

Serien ”Max Anger – With one eye open”, som baseras på thrillertrilogin av Martin Österdahl, får premiär i höst, skriver Nent Group i ett pressmeddelande.

Serien kretsar kring gränsjägaren och Rysslandsspecialisten med samma namn, vars flickvän försvinner – vilket leder till en intensiv jakt som för huvudrollskaraktären till Ryssland.

Huvudrollerna spelas av Adam Lundgren och Evin Ahmad, och även Joel Spira, Johan Rheborg, Linus Wahlgren och Malin Crépin har roller i thrillern.

”Jag älskar tiden denna serie utspelas i och jag drogs verkligen till min karaktär. Det fanns många lager hos honom och han är ett bra exempel på att goda intentioner inte alltid behöver leda till goda saker. Detta, kombinerat med ett fantastiskt team rakt igenom, är något jag är jätteglad över att få ha varit en del av”, säger Joel Spira i pressmeddelandet.

De åtta avsnitten av ”Max Anger – With one eye open” visas under hösten på streamingtjänsten Viaplay.