Armie Hammer anklagas för våldtäkt

Los Angeles-polisen har inlett en förundersökning där skådespelaren Armie Hammer misstänks för våldtäkt.

En förde detta partner till ”Call me by your name”-stjärnan har hållit en presskonferens med sin advokat, den kända kvinnorättsförkämpen Gloria Allred, och berättat att Hammer ska ha våldtagit henne under fyra timmar vid ett tillfälle 2017. Hon beskriver våldtäkten som mycket våldsam och att hon under deras fyra år långa ”av-och-på-förhållande” blev känslomässigt, psykiskt och sexuellt utnyttjad av skådespelaren.

LA-polisen har inte specificerat om deras utredning handlar om den här anklagelsen eller om det rör någon annan.

Armie Hammer har förnekat brott genom sin advokat, som tidigare har sagt att hans klient enbart ägnat sig åt sex med samtycke.

I januari drog sig Armie Hammer ur filmen ”Shotgun wedding” och ett par andra projekt. Detta sedan skärmdumpar spridits i sociala medier under ett par dagar, där skådespelaren uppgavs ha skickat meddelanden om sina sexuella fantasier med kannibalistiska inslag till främmande kvinnor. Hammer har sagt att chattarna är fejkade och att han inte tänker svara på några ”bullshitanklagelser”.