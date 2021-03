Minnesord om Gertrud Cronberg

Gertrud Cronberg, Tygelsjö har avlidit i en ålder av 83 år.

Gertrud föddes i Malmö 1937. Intresset för vattenorganismer väcktes när hon som barn läste H C Andersens ”Vattendroppen”. Sagan om droppen inspirerade till förvärv av eget mikroskop för utforskandet av vattnens vidunderliga värld.

I tonåren träffade hon sitt livs kärlek, läkarstudenten Stig Cronberg. Efter giftermål 1960 blev de under tio år föräldrar till sju barn.

1968 påbörjade hon doktorandstudier, som ledde fram till disputation och fil.dr.-grad 1980. Avhandlingen ”Phytoplankton Changes in Lake Trummen Induced by Restoration” räknas till de klassiska verken beskrivande styrning av limniska ekosystem.

Arbeten med långtidsprogram för kontroll av utvecklingen av växtplankton i problemvatten som Ringsjön, Finjasjön, Lilla Galtsjön och hundratals andra svenska problemsjöar, ledde ofta till specialundersökningar. Ett exempel är den slemproducerande algen Gonyostomum semen som började öka i Skandinavien på 1960-talet och orsakade problem för badare och bottendjur. Gertrud ägnade decennier åt att studera denna algs miljökrav och livscykel.

Gertruds forskning rönte internationell uppmärksamhet. Hon genomförde själv omfattande undersökningar i vatten på skilda latituder. I Brasilien deltog hon i ett WHO-projekt med tyngdpunkt i Lago Paranoa vid Brasilia, något som renderade Gertrud hederstiteln ”Limnologins Moder i Brasilien”.

På 1980-talet organiserade hon kurser på uppdrag av UNESCO för personer med ansvar för vattentäkter i tropikerna. Detta initierade ett SIDA/SAREC projekt i Karibasjön, stor som Vänern och tillskapad då Zambezifloden dämdes upp i en kraftverksdamm. Gertrud ledde där uppbyggandet av en forskningsstation och 1994 organiserade hon en exkursion till Kariba för lundensiska doktorander.

Väster om Karibasjön bildar Okavangofloden världens största inlandsdelta, vars hydrobiologi utforskades under Gertruds ledning. Algfloran i Namn-Guom-reservoaren, Laos, och sjöarna runt Ho Chi Minh City i Vietnam hörde även till hennes arbetsfält.

Ensam, och tillsammans med kolleger, har Gertrud upptäckt 91 arter och varieteter av alger och publicerat ca. 100 vetenskapliga artiklar. Gertrud var medförfattare i en handbok om cyanobakterier som UNESCO gav ut 2006. Flera alger har uppkallats efter henne.

Hon delade generöst med sig av sin kunskap och byggde upp lokal kompetens i de länder där hon verkade och handledde därför ett stort antal studenter och doktorander i Europa, Sydamerika, Asien och Afrika. Med värme och gemenskap öppnade hon sitt och Stigs hem för besökare.

Gertrud sörjs av maken Stig, barnen Nils, Hans, Olof, Per, Truls, Cecilia och Barbro med familjer, tolv barnbarn, släkt och talrika vänner. Vi är många som tänker på Gertrud med saknad och med tacksamhet för vad hon har betytt för oss.

Sven Björk

Gunilla Lindmark

Nils Cronberg

Susanne Gustafsson