Öde New York symbol för pandemin

För ett år sedan stängde New York ned på grund av en dramatisk spridning av coronaviruset. En ny bok skildrar månaderna då staden som aldrig sover blev ett globalt epicentrum för smittan.

”New York is on pause”, det meddelade guvernör Andrew Cuomo i mars 2020. Snart kom stadens tomma avenyer, tågstationer och broar att bli en symbol för virusets härjningar i världen. Nu skildrar två New York-baserade svenskar de tre månaderna av total nedstängning, i boken ”On pause”.