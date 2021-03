Stabil seger för MFF:s andralag

MFF:s andralag dominerade stort mot Örebro och vann med 4–1 i söndagens andra träningsmatch på Malmö idrottsplats.

Søren Rieks stötte in ledningsmålet i den 19:e minuten efter en målvaktsretur på Sebastian Nanasis skott. Tre minuter senare skickade Adi Nalic in 2–0. Sedan spelade han fram Pavle Vagic till 3–0 i 72:a minuten. Och så en assist till för Nalic när Mubaarak Nuh placerade in 4–0 i den 80:e minuten.

Viggo Svedin reducerade för Örebro i den 90:e minuten på ett skott som ändrade riktning och ställde målvakten Mathias Nilsson helt.

Andralaget mot Örebro: Mathias Nilsson – Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Noah Eile, Emil Lindman – Pavle Vagic, Markus Björkqvist (Hugo Bohlin, 86), Adi Nalic – Mubaarak Nuh, Sebastian Nanasi, Søren Rieks (Romain Gall, 64).

På bänken: Melker Ellborg (mv), Lorik Konjuhi, Josef Al-Imam, August Sandström, Hugo Larsson.