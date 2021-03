First Aid Kit: Cohen kändes som en släkting

Fakta

First Aid Kit består av systrarna Johanna Söderberg (född 1990) och Klara Söderberg (född 1993).

De skivdebuterade 2008 med ep-skivan "Drunken trees".

2010 släppte de albumet "The big black and the blue", två år senare kom "The lion's roar". Sedan dess har de släppt albumen "Stay gold" (2014) och "Ruins" (2018).

Nu är duon aktuell med livealbumet "Who by fire".