Hotet mot den svenska vaccinationsviljan

Svenskarna är något av världsmästare i att låta vaccinera sig. Eller var, rättare sagt. För det stopp mot Astra Zenecas vaccin som infördes i veckan riskerar att ställa allt på ända.

Israel, Storbritannien, Chile, USA, Serbien och Malta. Listan på länder som ligger före Sverige i antalet givna vaccindoser mot covid-19 kan göras lång. Sverige kommer först på 30:e plats, med 12,3 givna doser per 100 personer (enligt Our World in Data).