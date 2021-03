Roboten blev konstnär – hakar på het trend

Hon har redan prisats av FN och fått medborgarskap i Saudiarabien. Och nu ska roboten Sophia börja sälja sin konst.

Sophia, skapad av företaget Hanson Robotics i Hongkong, hakar på den digitala trenden med NFT, ”non fungible token”. Det kan beskrivas som ett äkthetsbevis i cybervärlden, och ingår när verket ”Sophia Instantiation” går under klubban senare i veckan.

– Vi är på väg in i ett nytt paradigm, där robotar och människor arbetar tillsammans i en kreativ process, säger hon med entonig röst i en video på Twitter

NFT bygger på blockkedjor, en teknik som ska göra kryptovalutor som bitcoin, och digital konst, omöjlig att förfalska. Det är en minst sagt het trend just nu. En NFT med det digitala verket ”Everydays: The first 5 000 days”, av konstnären Beeple, såldes häromveckan för rekordsumman 69 miljoner USA-dollar (585 miljoner kronor) på auktionsfirman Christie's.

Sophia visades upp första gången 2016, och är designad med drag av den fornegyptiska drottningen Nefertiti, filmstjärnan Audrey Hepburn och Amanda Hanson, fru till den ansvarige forskaren David Hanson. Med hjälp av AI (konstgjord intelligens) kan roboten bland annat föra enkla samtal.

2017 prisades Sophia av FN:s utvecklingsorgan UNDP. När hon samma år gästade en mässa i Riyad meddelade Saudiarabien att hon fått medborgarskap i landet. Regimen utropade att det var första gången en robot blivit medborgare i något land – medan kritiker kallade utspelet en avledningsmanöver för att skyla över diktaturens övergrepp.