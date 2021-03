Varmare – men varning för storm och bränder

SMHI varnar för storm i norra Sverige på onsdag. – Det är ett djupt lågtryck som ska passera, säger meteorologen Anna Belking. Samtidigt är det stor risk för gräsbränder i den snöfria delen av landet.

En varmfront passerar Sverige och för med sig riktigt mild luft. Under tisdagen väntas plusgrader i nästan hela landet och i söder blir det 10–15 grader varmt på många håll.

Men det gör också att risken för gräsbränder är stor.

– Det sker varje år när det blir varmare och torrare under våren. När det torra fjolårsgräset kommer fram och solen börjar värma. Risken för gräsbränder har varit stor under måndagen i stora delar av Götaland och snöfria delar av Svealand och kommer så att vara även under tisdagen, säger Anna Belking, jourhavande meteorolog på SMHI.

Värmen ser ut att hålla i sig under resten av veckan.

– Det är mild luft som har strömmat in med västvindar. Och temperaturen ser ut att kunna nå upp mot drygt tio grader om solen visar sig och hjälper till. Det är moln som kan dämpa temperaturen. Men runt tio grader ser det ut att bli resten av den här veckan i södra Sverige. Även i norra Sverige blir det plusgrader, men inte så höga temperaturer, säger Belking.

Värmen kan göra att risken för gräsbränder kryper norrut.

– Ja, när väl snötäcket försvinner och fjolårsgräset kommer fram. Just nu är snögränsen från norra Värmland och uppåt.

Men längst i norr kan det bli ett riktigt oväder. Redan under tisdagen är det risk för besvärliga förhållanden med blåst och snöfall över främst Lapplandsfjällen.

– Men sedan är det under onsdagen som ett ganska djupt lågtryck ska röra sig över norra Skandinavien. I samband med det finns risk för stormbyar onsdag eftermiddag och kväll som främst gäller Norrbottens läns inland. Och i fjällen kan medelvinden komma upp i storm samtidigt som snöbyarna kan vara ymniga, säger Anna Belking.

– Men det är fortfarande lite osäkert kring det här lågtryckets bana och efter onsdag kväll ser det ut att klinga av, fortsätter hon