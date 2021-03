Meat Loaf gör realityserie om kärlek

Artisten Meat Loaf har sedan några år tillbaka slutat sjunga offentligt efter ha tappat sin sångröst. Nu ger han sig i stället in i tv-branschen – med en realityserie döpt efter sin hit ”I'd do anything for love”.

Enligt Deadline står Meat Loaf som exekutiv producent för serien, som låter som en amerikansk variant av Lotta Engberg-ledda ”Kär och galen”. I ”I'd do anything for love” ska par nämligen utsätta sig för allehanda skojiga utmaningar, för att se hur väl de kan samarbeta. Två par tävlar mot varandra om segern och en okänd summa pengar.

Meat Loafs ballader kommer vara en röd tråd genom programmet och framföras live i studion av andra artister. Även andra powerballader kan komma att framföras i nya tolkningar.

Serien produceras tillsammans med skaparna bakom Netflix-serien ”Nailed it!”, där vanliga människor ska baka egna versioner av komplicerade bakverk.