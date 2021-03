Detta hände när du sov

Skåne

Explosion i flerfamiljshus i Höganäs – omfattande materiella skador

Boende på Långarödsvägen i Höganäs har evakuerats efter en kraftig explosion i ett trapphus i natt.

– Det har varit en kraftig explosion och det är allt vi vet nu om det. Men ingen person ska ha kommit till skada, säger brandmästare Martin Österberg.

Det ska dock vara materiella skador i hela trapphuset med 40 berörda lägenheter. Ett 60-tal fönsterrutor har krossats.

Världen

Tio ihjälskjutna i affär i Colorado

Polisen bekräftar att minst tio personer, varav en polis, har dödats i en skottlossning i en större matvarubutik i Boulder i delstaten Colorado i USA. Ett stort polis- och vårdpådrag pågick på platsen i flera timmar.

Sport

Ny förlust – Buffalo tangerar deppiga rekordet

Buffalo pressade New York Rangers i Madison Square Garden, men det blev en ny förlust – den 14:e raka och nu tangerar laget den negativa rekordsviten på förluster i följd.

Nöje

Meat Loaf gör realityserie om kärlek

Artisten Meat Loaf har sedan några år tillbaka slutat sjunga offentligt efter ha tappat sin sångröst. Nu ger han sig i stället in i tv-branschen – med en realityserie döpt efter sin hit ”I'd do anything for love”.