Gällivare tar hem satsning på fossilfritt stål

Gällivare, och inte Luleå, går vinnande ur striden om en jättesatsning på fossilfri ståltillverkning. Där ska nu etableras världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp.

Beslutet presenteras i dag på en presskonferens med SSAB, LKAB och Vattenfall. De två Norrlandsorterna har båda slagits för att få demonstrationsanläggningen.

SSAB:s vd Martin Lindqvist motiverar varför det nu blir Gällivare och inte Luleå:

– Jag säger precis som det är. Vi har tittat på hur vi kan skapa den mest effektiva fossilfria värdekedjan, från järnmalmen uppe i Norrbotten till färdigt stål till kunder. Det är en ordentlig utredning och kalkyl, säger han till TT.

Anläggningen är tänkt att stå klar 2026 och klara av en produktion på 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp – själva råvaran till stålet – med ett tydligt mål om expansion.

Vid 2030 ska man ha skalat upp till 2,7 miljoner ton. Vad gäller hur många arbetstillfällen som nu skapas kan Martin Lindqvist inte säga ett exakt antal ännu.

– Det rör sig om ett par hundra arbetstillfällen. Sedan när man bygger anläggningen blir det ytterligare tillfällen.

Partnerskapet mellan SSAB, Vattenfall och LKAB går under namnet Hybrit och och syftet är just att minska ståltillverkningens inverkan på klimatet. Enligt beräkningar ska satsningen minska utsläppen hos kunderna med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott enligt beräkningar.

– Nu ökar vi tempot när det gäller industrialiseringen av denna satsning och gör det för klimatet, konkurrenskraften och inte minst för kunderna. Det är en produkt som oerhört intressant för dem, aptiten för fossilfri stål är väldigt stark.

TT: Ser du en utmaning att hitta rätt kompetens när det ska nyanställas?

– Överhuvudtaget är kompetensfrågan väldigt viktig. Det gäller alla våra anläggningar men det här är ett bra tillfälle för den här typen av satsningar tilldrar så stort intresse och för vår del har vi aldrig haft så många spontanansökningar med personer som vill göra skillnad på riktigt.