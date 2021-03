Succé i Rangers – bra nog för EM-truppen?

Han är högt uppskattad av managern Steven Gerrard i Glasgow Rangers. En plats i sommarens EM-trupp ligger i potten för Filip Helander när mittbacken går in i VM-kvalet. – Jag vill inte säga att jag är i mitt livs form, men det har gått bra för mig personligen och för laget, säger han.

Helander spelade hela matchen i söndagens Old Firm på Celtic Park. Rangers klarade 1–1 mot värsta rivalen och står nu på 33 raka ligamatcher utan förlust den här säsongen.

Efter nio år i följd som skotska mästare blev Celtic rejält ifrånsprunget 2020/2021.

Rangers lekte hem titeln och firade ligaguldet redan för två veckor sedan. Försprånget är uppe i 20 poäng med fem matcher kvar att spela.

Bland mycket som imponerar i Steven Gerrards bygge är försvarsspelet. Hittills har Filip Helander & Co bara släppt in tio mål på 33 ligamatcher.

Och Gerrard är inte sen att hylla sin svenske mittback:

– Positionsmässigt är han enastående. Du kan verkligen se att han har blivit tränad i Italien, och att han har varit runt italienska tränare. Han kräver inte mycket som person och i sin yrkesroll, och de andra spelarna älskar honom, sade Gerrard till tidningen The Scotsman tidigare i vintras.

Helander om berömmet:

– Det är så klart alltid kul att få beröm var det än kommer från, men så klart är det extra kul när tränaren tycker att man gjort något bra. Det är klart att det är något jag lyfts av, säger han

Pontus Jansson och Marcus Danielson saknas i VM-kvaltruppen och Andreas Granqvist gör mer ett återbesök än konkurrerar om en plats just nu.

Det öppnar rimligen för Helander bredvid Victor Nilsson Lindelöf i VM-kvalen mot Georgien (hemma på torsdag) och Kosovo (borta på söndag).

– Det är några som brukar vara med som inte är med den här gången, så det är klart att jag hoppas att mina chanser har ökat, säger Helander.

Ett fåtal träningar, VM-kvalen samt landskampen mot Estland, fler är inte chanserna i landslagssammanhang att imponera på Janne Andersson innan förbundskaptenen tar ut EM-truppen i maj.

Vid snart fyllda 28 står Helander bara på 13 spelade landskamper, men han har varit med i åtskilliga trupper utan att få spela i många år nu.

Så sent som i höstas startade han mot Portugal och byttes in mot Frankrike i Nations League. Han känner inte kravet på sig att lyckas i just de kommande matcherna.

– Jag hoppas så klart att jag får vara med i EM. Det är alltid viktigt i vilken landskamp som helst att göra bra ifrån sig. Jag tänker inte annorlunda nu.

Enda plumpen hittills den här säsongen för Helander är att Rangers missade kvartsfinalspelet i Europa League. Mittbacken satt på bänken när Rangers åkte ur mot Slavia Prag i torsdags.

Efterspelet var än tråkigare och handlade om Rangers Glen Kamara. Den finländske landslagsmannen hävdar att han utsattes för rasistiska påhopp av Slavias Ondrej Kudela.

Kamara uppger att Kudela sagt: ”Du är en jävla apa, och det vet du”. Kudela har förnekat det hela, säger att han bara svor åt Kamara och hävdar att han efter matchen attackerades av Kamara.

Helander tror på Kamaras version, som stöds av lagkamraten Bongani Zungu som uppgett att han hörde ordväxlingen.

– Fruktansvärt att det sker och jag tycker att det måste markeras hårt från Uefa. Det är otroligt tråkigt och jag hoppas att det kan bli konsekvenser. Att man kan stänga av spelare som uttrycker sig på det sättet, säger Helander.