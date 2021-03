Andra smittvåg skakar Indien

Indien stoppar export av covid-19-vaccin. Beslutet kommer sedan en andra smittvåg slår mot landet, ett av de värst drabbade av pandemin i fjol.

Den indiska centralbankschefen Shaktikanta Das är oroad av utvecklingen. Men han tror att landet är bättre rustat för att hantera smittvågen nu än i fjol, då landets bruttonationalprodukt (BNP) rasade med över 7 procent efter en kollaps på nästan 24 procent i andra kvartalet.

– Vår preliminära analys visar att tillväxttakten nästa budgetår på plus 10,5 procent inte behöver revideras nedåt, säger Das på ett möte i New Delhi.

I de västra delarna av landet har det dock i veckan införts nya utegångsförbud i vissa städer för att bromsa smittspridningen. Det har även rapporterats om över 53 000 nya covid-19-smittade på ett dygn, vilket är den högsta nivån i landet sedan oktober i fjol.

Därmed har landet sedan pandemin bröt ut registrerat 11,8 miljoner smittade, vilket gör Indien till det tredje mest drabbade landet i världen efter USA och Brasilien. Enligt Johns Hopkins University of Medicine har hittills 160 692 indier dött i sviterna av covid-19 under pandemin.

Indien har enligt tidningen Financial Times med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen stoppat exporten av vaccin från The Serum Institute of India, som med licensavtal är världens största tillverkare av vaccin och den största leverantören till Covax, Världshälsoorganisationen WHO:s program för global vaccinförsörjning.

Den FN-stödda vaccinalliansen Gavi har varnat för allvarliga konsekvenser för leveranser av vaccin till fattiga länder i världen på grund av exportförbudet.

Indien ska enligt tidigare tidigare avtal leverera 550 miljoner Astra Zeneca-vaccin och 550 miljoner doser av Novavax-vaccin till Covax i år och nästa år. Detta utgör mer än 80 procent av Covax hittills säkrade kontrakt.