Solbakken hintar om nya protestaktioner

Det norska fotbollslandslaget riktade en protest mot VM-arrangören Qatar i kvalmatchen mot Gibraltar. Nu säger den norska förbundskaptenen Ståle Solbakken att det kan bli aktuellt med fler protestaktioner.

Inför den första kvalmatchen till VM i Qatar mot Gibraltar klev det norska laget ut med texten ”HUMAN RIGHTS – on and off the pitch” på sina tröjor.

Meddelandet var riktad till mästerskapsarrangören som har kritiserats främst för sitt sätt att behandla gästarbetare när man rustat inför VM.

– Det är viktigt att säga att vi har gjort något och att vi har tagit en ståndpunkt för vi vill gärna hjälpa, och vi ser att det gett eko, säger Ståle Solbakken.

Han säger att det kan bli aktuellt med nya protestaktioner, och att det i sådana fall kan bli ytterligare en tröjprotest. Men framförallt vill han att internationella fotbollsförbundet (Fifa) tar sitt ansvar.

– Vi menar att de 20 månaderna från nu och fram till mästerskapet är en gyllene möjlighet för Fifa att sätta tryck på qatariska myndigheter, säger Solbakken.

Förbundskaptenen är stolt över att norrmännen har tagit ställning, men menar att det krävs handling från fler för att det ska ske någon förändring.

– Det har varit många evenemang i Qatar under lång tid, och det har varit stora företag i Qatar under lång tid. Det är storpolitik. Därför säger jag att politik och idrott alltid kommer att höra samman. Det är inte så att det norska fotbollslandslaget ensamma ska rädda världen, säger han.

Fifa har meddelat att det norska landslaget inte straffas för protesten.

The Guardian rapporterade i februari att 6 500 gästarbetare mist livet sedan Qatar tilldelades VM för drygt tio år sedan.