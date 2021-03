Dyrare prislapp för dubbeldäckare mellan Malmö och Staffanstorp

Enligt avtalet, som väntas klubbas i Region Skånes kollektivtrafiknämnd under våren, går Staffanstorps kommun in med 8,6 miljoner fördelat över en treårsperiod (2021-2023). Skånetrafiken går in med totalt 6,2 miljoner under samma tid. Det innebär att prislappen blir 1, 4 miljoner mer för kommunen än tidigare planerat