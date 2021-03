Priserna regnade över ”Hades” vid årets Bafta

”Hades” slog ”The last of us part 2” på fingrarna vid brittiska Baftagalan, och tog hem priset för årets spel.

Det kan ses som Davids kamp mot Goliat när i sammanhanget lilla ”Hades”, utvecklat av indiestudion Supergiant games, gick upp emot Sonyägda jätten Naughty Dog, där inga pengar sparats under utvecklingen av ”The last of us part 2”.