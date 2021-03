Bäckströms Washington sänkte New Jersey

Washingtons stjärnor Alexander Ovetjkin och Nicklas Bäckström levererade och sänkte New Jersey med 4–0 i nattens NHL. Bäckström har därmed satt flest mål av svenskarna i ligan den här säsongen – 13 stycken.

Superstjärnan Alexander Ovetjkin fortsätter att visa varför han är värd sin stjärnstatus. Den 35-årige ryssen gjorde två mål, det första och det sista, i Washingtons fyramålsseger i natt. Han har därmed satt nio puckar de senaste åtta matcherna.

– Jag tror att han tog åt sig när alla sade att han hade en dålig start. Han är antagligen den hetaste killen i ligan just nu. Alla hans skott tycks bli farliga och det är fantastiskt hur många möjligheter han lyckas skapa och hur många mål han lyckas göra, säger lagkamraten Conor Sheary, som själv var en av målgörarna mot New Jersey.

Ovetjkin har nu placerat 17 puckar i kassen den här säsongen och är Washingtons främste målgörare. Lagets främste poänggörare är dock hans svenske lagkamrat Nicklas Bäckström, med 35 poäng.

Den 33-årige Gävlesonen stod bakom 2–0-målet i nattens match, då han stod placerad framför mål och kunde peta in en passning från Tom Wilson. Målet var hans 13:e för säsongen – och petar upp honom i ensam ledning i den svenska NHL-skytteligan. Där bakom flåsar trion Patric Hörnqvist, William Nylander och Adrian Kempe honom i nacken med tolv mål vardera.

Washington har tack vare segern mot New Jersey vunnit nio av de senaste tio matcherna och leder sin division, på samma poäng som New York Islanders, men med en match mindre spelad. New Jersey ligger nästa sist i divisionen.