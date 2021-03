Deras familjemedlem fördes bort utan förklaring

Fakta

Alla parter i kriget i Jemen – huthirebellerna, styrkor stödda av Förenade arabemiraten och styrkor lojala med exilregeringen – har godtyckligt gripit tusentals jemeniter, enligt människorättsorganisationer.

2017 dokumenterade nyhetsbyrån AP och Human Rights Watch mellan elva och 18 hemliga fängelser som drivs av Förenade arabemiraten eller styrkor tränade av gulfstaten. Jemeniter anklagade för att vara al-Qaidamedlemmar har utsatts för tortyr och sexuella övergrepp och det har inte fastställts att de begått brott.

I november 2017 flyttades hundratals fångar som varit försvunna i månader från inofficiella förvar till officiella fängelser. 2018 släpptes många som hållits i upp till två år utan åtalspunkter från formella och informella förvaringsanläggningar som drivs av Förenade arabemiraten och styrkor som stöds av Förenade arabemiraten.

I början av 2019 överfördes fångar från Rayan till ett centralt fängelse i Mukalla.

Men enligt människorättsorganisationen SAM for Rights and Liberties håller emiratiska styrkor fortfarande tusentals jemeniter fängslade, inklusive politiska motståndare och civila, utan att några åtalspunkter presenterats.

Källor: AP, Human Rights Watch, Amnesty, Mwatana for Human Rights, SAM for Rights and Liberties.