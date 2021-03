Kevin Bacon i tv-serie om rasistiskt Boston

I “City on a hill” spelar Kevin Bacon en korrumperad, kokainsniffande Boston-polis som befinner sig i ständig kamp med stadens svarte åklagare. Serien är baserad på verkliga händelser på 1990-talet och är ofta ganska våldsam och rå.

Även i seriens andra säsong är det uppenbart att Bacon trivs med sin roll. Men att det skulle vara extra kul att göra skumma karaktärer är inget som han håller med om.

– Många säger det, men jag vet inte. Visst, det är kul, men jag har även trivts när jag spelat personer med integritet, säger han till TT i en Zoom-intervju.

Hans korrumperade polis, Jack, visar sig ha en mörk historia som i den andra säsongen rullas upp allt eftersom. Det som gör honom rolig att spela är framför allt komplexiteten i hans bakgrund och personlighet men också att han är verbalt oförutsägbar, berättar Kevin Bacon.

– Han snackar mycket skit, i princip allt han säger kan ifrågasättas när det gäller sanningen. Han kommer från gatan, som man säger, han har kämpat sig upp, samtidigt som han är oerhört intelligent och beläst. Så det skumma är en viktig del av vem han är.

Även om alla roller är fiktiva är själva historien i ”City on a hill” baserad på verkliga händelser i Boston på 1990-talet. Serien brukar, enligt Kevin Bacon, få beröm av tv-tittare som gillat Martin Scorseses och Sidney Lumets filmer och en tv-serie som ”The Wire”.

– Jag vet inte hur verkligheten ser ut i Boston av idag, men vi kan ju konstatera att inte mycket har hänt när det gäller institutionaliserad rasism i landet. Det här borde vara en serie som utspelas för många år sedan och om vilken vi borde kunna säga att det har blivit bättre sen dess. Och det kan vi ju tyvärr inte säga.

Under åren har Kevin Bacon gjort en rad uppmärksammade filmer, däribland den komiska skräckfilmen ”Hotet från underjorden” från 1990 som numera räknas som något av en kultfilm. I den spelade Kevin Bacon den avdankade cowboyen Val och är det någon rollfigur – förutom Jack i ”City on a hill” – som han skulle vilja göra igen är det just Val.

– Jag hoppades kunna göra tv-serie baserad på den. Vi gjorde ett pilotavsnitt, men det föll inte tv-bolagen på läppen. Jag förstår inte varför. Det var bra.

Gunnar Rehlin/TT