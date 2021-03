Svensken fyra i finalen – och trea totalt

Freeskiåkaren Oliwer Magnusson kom fyra i den sista slopestyletävlingen i världscupen, bara en poäng från pallen.

En liten miss i det andra åket gjorde att han petades ner från pallen.

”Det känns bra ändå, jag är nöjd över min insats. Jag landade första åket bra och försökte bara gå all in det andra åket för att komma in på pallen. Men jag kom lite kort på sista hoppet, så det var lite synd, men jag är nöjd ändå. Jag har aldrig gjort en 1800 i slopestyle innan så det var kul att testa i alla fall”, säger Magnusson i ett pressmeddelande.

Amerikanen Colby Stevenson vann tävlingen och säkrade därmed förstaplatsen i slopestylecupen, där Magnusson slutade åtta.

Det blev ändå en pallplats för svensken i världscupen – en tredjeplats totalt i alla freeskigrenar, som förutom slopestyle är big air och half pipe.

”Jag visste inte ens att det fanns en total där det var kombinerat alla grenar. Men det är riktigt kul, första totala pallplatsen på världscupen”, säger Magnusson.

20-åringens främsta insats den här säsongen är VM-guldet i big air vid tävlingarna i Aspen.