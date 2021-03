The Weeknd hakar på blockkedje-trenden

”Blinded by the light”-sångaren The Weeknd verkar ha ny musik på gång.

”Ny sång finns i NTF-världen. Kommer snart...”, skriver han på Twitter.

Exakt vad meddelandet betyder är aningen oklart men det tyder på att artisten är den senaste i raden att haka på den glödheta trenden med konst och artisteri via blockkedja, en teknik som ska göra kryptovalutor och digital konst omöjlig att förfalska. NTF står för ”non-fungible token”, som kan beskrivas som ett äkthetsbevis i cybervärlden.

Om det dyker upp någon ny låt ur cyberspace blir det The Weeknds första sedan succéalbumet ”After hours” som släpptes förra våren.