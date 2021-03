Brittiska hertiginnan Kate släpper fotobok

Kate, hertiginna av Cambridge och gift med brittiska prins William, släpper en fotobok som kallas ”Hold still: A portrait of our nation in 2020”, tillsammans med National Portrait Gallery i London.

Hertiginnan började projektet tillsammans med National Portrait Gallery förra året, och uppmanade folk att skicka in foton som tagits under Storbritanniens första nedstängning till följd av pandemin.

Fler än 31 000 porträtt skickades in, och Kate satt i en jury som valde ut 100 av dem. Fotografierna har också ställts ut i 80 städer i landet, och kunnat betraktas i digitala utställningar.

”Jag ville använda fotografiets kraft för att skapa en bestående dokumentation av vad vi alla upplevt”, säger hon i ett uttalande.