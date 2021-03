Kvittering av Nylander räddade Toronto

I fyra matcher har det varit måltorka för William Nylander. I natt ville pucken äntligen gå in igen. 24-åringen stod för det viktiga kvitteringsmålet när Toronto besegrade Edmonton med 4–3 efter förlängning. Skyttekungen Auston Matthews avgjorde med sitt 22:a mål för säsongen.

I kampen mellan NHL:s skyttekungar, Torontos Auston Matthews och Edmontons Connor McDavid drog Matthews det längsta strået i natt efter fem mållösa matcher.

Det var en svensk som inledde målskyttet. I början av den andra perioden sköt Pierre Engvall ett snävt skott, där pucken lyckades trolla sig in genom att först ta i en klubba, sedan i Edmonton-målvakten Mike Smiths mask, innan den for in i målnätet. Engvall såg vad som hände och storjublade, innan de andra ens hann reagera. Det var 24-åringens tredje mål för säsongen.

Men Edmonton svarade med tre raka mål, där lagets stora poängkung, Connor McDavid, med 21 gjorda mål, stod för två framspelningar.

– I den andra perioden spelade vi definitivt inte vår bästa hockey, men den tredje perioden lyckades vi klösa oss tillbaka och fick till ett bra spel av John Tavares, William Nylander och Alex Galchenyuk, säger Auston Matthews efter matchen, rapporterar nhl.com.

Efter att ha varit med och spelat fram till reduceringsmålet 3–2, såg Nylander till att själv sätta 3–3-målet med drygt tre minuter kvar av den tredje perioden. Skottet tog lågt i det vänstra hörnet.

– Vi gillade det vi gjorde i två av tre perioder, men två av tre är inte tillräckligt mot en lag som det här, säger Torontos tränare Sheldon Keefe efter matchen.

Auston Matthews stängde sedan matchen endast 54 sekunder in i förlängningen. Målet var hans 22:a för säsongen och han kliver upp i ensam topp i ligans skytteliga, med ett mål mer än Edmontons Connor McDavid.

Nylander är med sina 13 mål bäste svensk i NHL tillsammans med Nicklas Bäckström.

Toronto leder den kanadensiska divisionen, två poäng före Winnipeg. Edmonton ligger trea, men har en match mer spelad.