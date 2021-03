Nytt försök att lösa Suezproppen i kväll

Det gigantiska fartyget Ever Given ligger kvar på snedden i Suezkanalen, trots att nära 20 000 kubikmeter sand har grävts bort på båda sidor containerfartyget. Ett nytt försök att lossa proppen ska göras under måndagskvällen.

Ever Given är proppen hela värden fascineras av. På måndagen är containerfartyget inne på sin sjunde dag på sniskan i Suezkanalen, och ännu har ingen lösning hittats.