Full fart i Suezkanalen

140 fartyg som har väntat på att strandade Ever Given ska komma loss väntas under tisdagen passera genom Suezkanalen, meddelar den egyptiska kanalmyndigheten.

Merparten passerar under dagen men drygt 40 kommer att ta transportleden på kvällen, enligt myndighetens chef Osama Rabie.

När 400 meter långa Ever Given kom loss i måndags hade det blockerat kanalen i nära en vecka. Det krävdes ett enormt grävarbete och bogserbåtar för att få loss fraktfartyget och stoppet resulterade i att 422 fartyg låg på kö i båda ändar av kanalen.

Det är Rabies förhoppning att fartygsstockningen ska vara löst på tre-fyra dagar.

Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi säger att grundstötningen har satt fokus på hur viktig farleden är för global handel.

– Vi hade inte hoppats på något som detta, men ödet arbetade på egen hand. Det visade och bekräftade verkligheten och kanalens betydelse, säger al-Sisi.