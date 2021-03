Hollywood klipper banden med Armie Hammer

Skådespelaren Armie Hammer har dumpats från ytterligare ett filmprojekt, efter det att anklagelser om sexuella övergrepp har spridits på sociala medier under året, rapporterar Variety.

”Call me by your name”-stjärnan var tänkt att spela mot bland andra Mads Mikkelsen i kalla kriget-thrillern ”Billion dollar spy”. Det var den sista återstående filmen som Hammer var planerad att medverka i, vilket innebär att alla stora filmbolag nu har brutit med skådespelaren.

Alla andra kommande projekt där han medverkar var redan färdiginspelade innan anklagelserna mot honom blev kända.

Det var tidigare i år som anklagelser mot Hammer om sexuella övergrepp började dyka upp på sociala medier. Även en tidigare partner har anklagat honom för våldtäkt och Los Angeles-polisen har inlett en utredning.

Armie Hammer har förnekat brott genom sin advokat, som tidigare har sagt att hans klient enbart ägnat sig åt sex med samtycke.

I januari drog sig Armie Hammer ur filmen ”Shotgun wedding” och ett par andra projekt. Detta sedan skärmdumpar spridits i sociala medier under ett par dagar, där skådespelaren uppgavs ha skickat meddelanden om sina sexuella fantasier med kannibaliska inslag till främmande kvinnor.

Hammer har sagt att chattarna är fejkade och att han inte tänker svara på några ”bullshitanklagelser”.