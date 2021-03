Hur kan det krävas så lite för att den amerikanska kristna högern ska gå i taket?

Lil Nas X på Grammygalan 2020, där han fick priser för låten ”Old Town Road” och för bästa musikvideo. Bild: Chris Pizzello

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Lil Nas X är i blåsväder igen. Två år efter att rapparen retade gallfeber på countryamerika med hiphop-pastischen ”Old Town Road” kommer nästa smocka mot det konservativa USA. I fredags släppte han låten ”Montero (Call me by your name)” med tillhörande musikvideo, där artisten förutom att anspela på sin homosexualitet också strippar i helvetet och ger djävulen en lapdance. Samtidigt lanserades 666 par ”Satansskor”, omgjorda Nikesneakers med bronspentagram, ett uppochnedvänt kors och, sägs det, en droppe riktigt människoblod i skons så kallade ”air bubble”.