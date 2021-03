Sydsvenskan prisnominerad för reportaget Pandemins paradox

Det började med att Jens Mikkelsen under en cykeltur såg en ung man försvinna ner i ett hål under järnvägen. Tillsammans med tidningens fotografer gick han under jord för att beskriva asylsökandes situation i Malmö. Reportageserien Pandemins paradox har nu nominerats till Svenska Röda Korsets journalistpris.