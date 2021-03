Läsartext: Till slut lyckades vi lösa mysteriet med varför jag vaccinerades före de andra

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Ett ljus i coronamörkret under det gångna året har varit mitt matlag om fyra kvinnor - alla 70 plus - som träffas hos varandra och äter middag en gång i veckan. Och dessemellan promenerar ihop. Vi har ojat oss gemensamt över tristessen i isoleringen och peppat varandra att fortsätta vara försiktiga nu när vaccineringen snart ska börja. Vi har delat oron över mediernas rapporter om vaccinet. Att leveranserna är försenade. Att det är tveksamt om vissa vaccin är verksamma för äldre personer. Att chefer och andra höjdare myglar sig före i köerna. Och vi har undrat hur vi kommer att kallas till vaccination – brev, mejl, sms? Ska vi – hemska tanke – identifiera oss med bank-ID?

Så häromdagen ringer min mobil. ”Vårdcentralen” står det på displayen. Det är nog min sjukgymnast, tänker jag, som senaste året fått hennes hjälp med min artros.

Men det är syster Anette på vårdcentralen som ringer. ”Kan du komma i morgon klockan 13 och bli vaccinerad mot covid 19?” Jag blir helt mållös men samlar mig snabbt och tänker att här gäller det att slå till innan budet går vidare. ”Javisst, jag kommer!”

Mitt matlag häpnar. De är ju mina vänner så de gratulerar mig. Men visst undrar de. Hur har du burit dig åt, frågar Susanne. Du tillhör väl ingen riskgrupp, tycker Gunilla. Skulle du komma före mig, säger Birgit som har en välfylld pillerdosett. Jag ju äldst i gruppen – 77 år – men bara med två års marginal. Det hela liknar ett mysterium.

På vårdcentralen ropar syster Rut in mig. Henne känner jag från tidigare provtagningar och besprutningar. När jag i år fick influensavaccin lutade hon sin moderliga lekamen över mig så jag nästan tappade andan och började fundera över hur många presumtiva covid-19-patienter hon träffade per dag och jag kved något om corona och avstånd. ”Det fixar vi”, sa hon glatt. Gick ut ur rummet och kom tillbaka med munskydd på. Det var i oktober, innan andra vågen rullat in med full kraft.

Den här gången har hon munskyddet på från början. Även jag har munskydd. Medan hon gör i ordning sprutan frågar jag försiktigt hur det kommer sig att jag kallats så plötsligt. Syster Rut är lika öppenhjärtig som hon är hjärtlig. ”Vi beställde 45 doser i höstas till äldreboendet. Och när vaccinet kom hade fem stycken dött. Så vi fick fem doser över.”

Glädjen över att snart vara vaccinerad sätter sig i halsen. Den grymma verkligheten inom äldrevården står fram i blixtbelysning. Men får vika för en stor undran.

Fem doser! Är jag verkligen en av de fem skröpligaste gamla patienterna på vårdcentralen? Kan min rätt måttliga artros vara skäl nog för detta? Syster Rut berättar att läkarna på vårdcentralen lämnat namn på patienter som bör få förtur, men varför just jag tillhör denna exklusiva grupp vet hon inte. ”Du har väl någon sjukdom”, föreslår hon hjälpsamt och när hon ser min undrande min tillägger hon: ”Du äter väl en massa mediciner”. ”Nja”, svarar jag svävande, ”just nu äter jag smärtstillande”. Att det rör sig om en högst tillfällig konsumtion av ett receptfritt läkemedel säger jag inte av rädsla att hon plötsligt ska börja ifrågasätta läkarnas prioritering. Fast syster Rut ifrågasätter nog hellre patienternas mentala tillstånd än läkarnas listor.

Åter hemma är alla i matlaget lika förundrade. Susanne undrar om jag ringt vårdcentralen och varit så orolig att jag fått förtur av psykiska skäl. Nej, jag har väntat som alla andra. Optimisten Birgit ser fram mot en snar kallelse, både hon och Susanne har värre artros än jag. Jag hoppas hon har rätt. Gunilla tycker min utvaldhet bekräftar bilden av att mycket inom sjukvården går på en höft. Jo, jag vet, jag har jobbat i sjukvården.

Men plötsligt löser Susanne mysteriet: ”Det måste vara dina luftrör”.

Eureka! Hur kunde jag glömma min astmatiska bronkit. Som jag dragits med i årtionden och som blev akut när barnbarnen började på dagis. Jag tog en rejäl kur med inhalationspreparat i början av pandemin för att vara väl rustad om jag skulle smittas. Och den fungerade så bra att jag helt glömt mina luftrör. Men Susanne – visar det sig – har oroat sig varje gång jag hostat till och påmint sig om att det nog är mina luftrör och inte coronan som spökar.

Så var sjukvården ändå klokare än jag. En trösterik tanke för en sjukvårdsskeptiker.

På kvällen ringer jag min äldste son och berättar att jag blivit vaccinerad. ”Vad roligt, mamma”, säger han med värme i rösten. Mina två barnbarn jublar i bakgrunden. Snart kan vi kramas på riktigt. När jag berättar mer för sonen om besöket säger han lakoniskt: ”Ja, den enes död, den andres bröd.”

Nu har Susanne med sig mobilen överallt. Vem vet när vårdcentralen ringer igen …

Ulla Esbjörnsson