Lugi fixade matchboll: ”Känt mig sjukt ur form”

Målvakten Simon Sejr höll Lugi kvar i matchen mot Ystads IF. Sedan klev Karl Wallinus fram som matchvinnare.

– Jag har känt mig sjukt ur form, men det är skönt att få komma in i det igen, sa storskytten som skickade in de tre sista målen när Lundalaget vann med 25–23 i Ystad.

Lugi var bra med i matchen halvvägs in i första halvlek. Casper Käll drev upp tempot i anfallsspelet och försvaret stod bra. Det kändes som att det här skulle bli tajt hela vägen.