Pandemi-jour dygnet runt för prästen i påsk

Fakta

Jourhavande präst är ett kostnadsfritt samtalsstöd som Svenska kyrkan erbjuder under kvällar och nätter, i samarbete med SOS Alarm. Både den som ringer och prästerna är anonyma och prästerna har absolut tystnadsplikt.

Från skärtorsdagen den 1 april kl 17:00 till tisdag den 6 april kl 06.00 går det att ringa och be om att få prata med jourhavande präst dygnet runt via nödnumret 112.

Under samma period nås chatten via Jourhavande prästs webbplats klockan 20.00-02.00 och via mejl dygnet runt.