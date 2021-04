Få har hittat till de nya rut-avdragen

De nya rut-tjänsterna som infördes vid årsskiftet har lockat få. Knappt 600 tvättjänster och 1 300 transporttjänster med rut-avdrag har utförts.

Att vi kan bygga till, måla om och dra om elen med skatterabatt är väl känt, och vi har ”rotat” som aldrig förr under pandemin. Totalsumman för rotavdragen blev 10,7 miljarder kronor i fjol, vilket är nästan en miljard mer än 2019. Under årets första månader har vi fortsatt i samma stil, under januari och februari uppgår rot-avdragen till nästan 1,9 miljarder kronor.

– Rot har ökat rejält, det är hemmafixandet under pandemin, säger Markus Jakobsson på Skatteverkets statistikavdelning.

Färre verkar dock veta att vi numera också kan lämna bort vittvätten och få hjälp med ommöblering hemma. Vi kan också ta hjälp att forsla bort möbler och grejer från hemmet för att lämna till second hand, och vi kan anlita hjälp för att se till vår bostad.

De nya rut-avdragen infördes vid årsskiftet. Men så här efter ett par månader verkar få ha hittat dem. 576 tvättjänster har utförts, cirka 1 300 transporter och tillsynsarbete för cirka 630 000 kronor. Möbleringsjobb för drygt 2,5 miljon kronor har utförts.

– Det har ju bara gått två månader, och det brukar ta lite tid då det kommer en ny tjänst. Så var det när rut-avdraget för reparation av vitvaror infördes 2017 också, säger Markus Jakobsson.

Nu har svenskarna dock hittat till avdraget för att reparera vitvaror, i fjol lagade vi för nästan 47,2 miljoner kronor, mot 23,7 miljoner kronor 2017.

– Företagen kanske inte har ställt om sin verksamhet till de nya tjänsterna heller.

Både tvättjänster och transporttjänster redovisas enligt schablon, där rutavdraget blir 50 procent av hela beloppet, berättar han.

– Det är för att det ska bli enklare, företagen behöver inte redovisa antalet timmar till oss, säger Markus Jakobsson.